Der Euro hat am Mittwochabend kaum an Wert eingebüsst, nachdem in Frankreich die Regierung gestürzt worden ist. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9295 Schweizer Franken gehandelt und damit nur leicht tiefer als am späten Nachmittag. Auch das Duo EUR/USD notierte mit 1,0513 wenig verändert. Und beim Währungspaar USD/CHF (0,8842) tat sich ebenfalls nicht viel.