Zum Schweizer Franken hat sich die US-Währung am Mittwochnachmittag von seinen Mehrjahrestiefständen etwas erholt. Am Abend notierte der Dollar mit 0,8622 Fr. wieder etwas deutlicher über der Grenze von 86 Rappen, unter die er am Vorabend gefallen war. Der Euro hat im Tagesverlauf zum Franken ebenfalls zugelegt und kostete am Abend 0,9683 Franken.