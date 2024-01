Zu Beginn der Woche stehen in der Eurozone Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Aussenhandel auf dem Programm. In den USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe. In Davos startet derweil bekanntlich das alljährliche Weltwirtschaftsforum, das Podiumsprogramm beginnt jedoch erst am Dienstag.