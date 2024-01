Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Handel gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0968 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Franken hat derweil leicht zugelegt. Ein Euro kostet 0,9293 Franken und damit etwas weniger als noch am Morgen. Der Dollar notiert mit 0,9293 Franken leicht tiefer als am Morgen.

08.01.2024 16:53