Für etwas Entspannung an den Märkten sorgen jüngste Aussagen von US-Notenbankern, die für ein eher vorsichtiges Vorgehen im Kampf gegen die Inflation plädieren. So bekräftigte der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, um die Inflation wieder in Richtung des Fed-Ziels von zwei Prozent zu bewegen.