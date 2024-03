Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen. Am späten Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung auf dem Tageshoch bei 1,0924 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch knapp unter 1,09 Dollar notierte.

07.03.2024 16:57