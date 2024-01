Der Euro ist am Dienstag zum Jahresauftakt unter Druck geraten und auf das tiefste Niveau seit knapp zwei Wochen gerutscht. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,0947 US-Dollar. Damit entfernte sich der Euro weiter vom höchsten Stand seit Juli, der in der vergangenen Woche über 1,11 Dollar erreicht worden war.

02.01.2024 21:01