Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht hat den Euro am Freitag nur kurzzeitig gestützt. Nach einem Sprung bis auf 1,1882 US-Dollar ging es schnell und steil nach unten. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung in New York bei 1,0780 Dollar nahe ihrem Tagestief.

01.09.2023 21:18