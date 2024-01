Der Euro ist am Dienstag im US-Handel unter Druck geblieben. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0845 US-Dollar, nachdem sie im frühen europäischen Geschäft noch zeitweise über 1,09 Dollar gestanden hatte. Zum Franken blieb der Euro etwa gleich, nämlich bei 0,9444 Franken nach 0,9443 am frühen Nachmittag. Der Dollar zog gegenüber der Schweizer Währung auf 0,8708 Franken an, nachdem er am Mittag noch 0,8693 Franken gekostet hatte.

23.01.2024 20:58