Generell ist die Inflation sowohl in den USA als auch in der Eurozone tendenziell rückläufig, was den Notenbanken Spielraum für eine weniger straffe Geldpolitik bieten könnte. Die Frage ist jedoch, wann und in welchem Ausmass gelockert wird. Am Donnerstag liess EZB-Präsidentin Christine Lagarde diese Frage weitgehend offen. Das Fed entscheidet kommende Woche über ihre Linie.