Am Markt wird auf eine gewisse Dollar-Schwäche verwiesen, die dem Euro etwas Auftrieb verleihe. Am Morgen zeigen sich an asiatischen Börsen teilweise deutliche Kursgewinne, was die Risikofreude an den Finanzmärkten stützte. Die als vergleichsweise sicher geltende US-Währung werde daher weniger nachgefragt.