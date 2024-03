Der Euro hat am Freitag nur vorübergehend von US-Arbeitsmarktdaten profitiert. In der Spitze wurde die Gemeinschaftswährung kurz nach der Veröffentlichung mit 1,0981 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Mitte Januar gehandelt. Doch später kam der Kurs zurück und fiel im New Yorker Handel mit 1,0938 Dollar unter das Vortagsniveau.

08.03.2024 21:21