Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist zeitweise über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,0611 Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Morgen. Am späten Nachmittag liegt der Kurs etwas niedriger bei 1,0595 Dollar.

10.10.2023 20:13