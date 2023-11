Für die Euro-Gewinne sorgte in erster Linie ein schwächerer Dollarkurs. Der Greenback war wegen der freundlichen Stimmung an Europas Aktienmärkten etwas weniger als sicherer Anlagehafen gefragt. In der Folge wurde er auch gegenüber dem Schweizer Franken etwas schwächer und notierte zuletzt bei 0,8857 nach 0,8886 am frühen Morgen.