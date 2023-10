Der Euro hat am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht etwas zugelegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0561 US-Dollar nach 1,540 am Morgen. Der Kurs liegt damit gut einen Cent über dem in dieser Woche markierten Zehn-Monats-Tief.

06.10.2023 15:55