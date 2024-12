Euro und Franken haben sich am Freitag in zunehmendem Masse von den jüngsten Verlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt im New Yorker Handel am Tageshoch 1,0447 US-Dollar, Stunden zuvor war der Euro mit 1,0343 Dollar noch auf einem Tief seit fast einem Monat angekommen.