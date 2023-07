Ähnlich trübte sich auch in den USA der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie im Juni erneut ein. Er signalisiert mittlerweile einen merklichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie. Die Erwartungen auf eine weitere Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed wurden so etwas gedämpft. Höhere Zinsen stützen tendenziell eine Währung.