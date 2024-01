Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt nicht mit grösseren Impulsen gerechnet, da kaum noch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen dürfte «eine anhaltend vorsichtige Grundhaltung dominieren». Demnach halten sich die Investoren vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Donnerstag erwartet werden.