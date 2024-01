Der Euro hat sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar nach den Kursverlusten der ersten beiden Handelstage des Jahres vorerst stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0932 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend (1,0924).

04.01.2024 07:37