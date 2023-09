Der Euro hat seine Stabilisierung nach den tiefsten Ständen seit März am Montag fortgesetzt. Zum Start in eine Woche mit zahlreichen Zinsentscheidungen hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 US-Dollar. Zum Franken liegt der Euro gegenüber dem frühen Geschäft bei etwas höheren 0,9592 Franken, während der Dollar kaum verändert zu 0,8979 Franken kursiert.

18.09.2023 21:36