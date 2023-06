Der US-Dollar hat auch gegenüber dem Franken angezogen, am Abend allerdings lediglich marginal auf 0,9028 von 0,9027 am späten Nachmittag. Am Mittag kostete die US-Valuta noch 0,9020 und am Vortag notierte sie noch unter 90 Rappen. Der Euro zeigt sich am Abend mit 0,9704 ebenfalls recht stabil.