Der Euro tritt am Donnerstagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0888 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Morgen. Am Mittwoch war der Euro noch bis auf 1,0845 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit rund einem Monat.

18.01.2024 13:04