In der Eurozone wiederum hat die Inflation im November den zweiten Monat in Folge zugelegt. Ökonomen hatten das erwartet. «Der Anstieg der Inflationsrate ist alles andere als eine Überraschung», heisst es etwa in einem Kommentar der VP Bank. «Insgesamt wird sich die EZB in ihrer Geldpolitik bestätigt sehen und im Dezember die Leitzinsen erneut senken», ergänzen die Experten der Commerzbank.