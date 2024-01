Die US-Währung profitierte von Zweifeln an raschen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve. Dazu trugen auch Äusserungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller bei, wonach die Währungshüter die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken werden, wie die Märkte dies bislang angenommen hätten.