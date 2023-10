Der Euro hat sich am Freitagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0540 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Wechselkurs zum Dollar liegt damit knapp einen Cent über dem in dieser Woche markierten Zehn-Monats-Tief.

06.10.2023 10:48