Nach Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte stabilisierte sich der Eurokurs und hielt sich seit Mittwoch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Zuvor hatten robuste US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte.