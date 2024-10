Im Tagesverlauf steht in Deutschland der ZEW-Index auf der Agenda. «Eigentlich kann die Konjunkturstimmung in Deutschland gar nicht mehr schlechter werden, doch bei der Einschätzung der aktuellen ZEW-Konjunkturlage erwarten wir einen weiteren Rücksetzer in Richtung Tiefkühltruhe», heisst es hierzu in einem Kommentar der Deka Bank.