Nach dem Erholungsversuch des Euro am Vortag ist die Gemeinschaftswährung am Freitag zum Dollar zunächst mehr oder weniger auf der Stelle getreten und kostete zuletzt 1,0826 US-Dollar. Am Mittwochabend war das Währungspaar mit 1,0761 auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Der Euro hat damit die leichte Erholung seither halten können. Vor allem die gestiegenen Erwartungen bezüglich Zinssenkungen an die EZB hatten ihn verschärft unter Druck gesetzt.