Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag derweil leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0501 nach 1,0514 am frühen Morgen gehandelt. «Der Euro wird von der Verunsicherung in Frankreich belastet», schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen im Morgenkommentar. «Dem Land stehen unruhige Zeiten bevor, sollte das Misstrauensvotum die erforderliche Mehrheit erhalten.»