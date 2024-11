Aktuell wird das Währungspaar Dollar-Franken höher zu 0,8683 gehandelt nach 0,8644 am Morgen. Die Gemeinschaftswährung ist derweil auf 0,9426 Franken gestiegen. Im Frühgeschäft notierte sie mit 0,9398 noch unter der Marke von 94 Rappen. Auch der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0857 nach 1,0874 am frühen Morgen gehandelt.