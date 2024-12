Der Franken hat am Dienstagabend leicht an Wert eingebüsst. Die Währungspaare EUR/CHF und USD/CHF notieren mit 0,9310 und 0,8864 wieder über den Tagestiefstkursen (EUR/CHF: 0,9292; USD/CHF: 0,8829). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0504 zeigt.