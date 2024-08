Parallel zur Beruhigung an den Finanzmärkten habe der Franken seine Bedeutung als sicherer Hafen weiter eingebüsst, heisst es am Markt. So wird der Dollar aktuell zu 0,8674 Franken nach 0,8654 am Vorabend gehandelt. Ein Euro kostet derweil 0,9480 Franken nach 0,9462. Das Währungspaar Euro-Dollar geht kaum verändert zu 1,0932 nach 1,0931 Dollar um.