So wurde der Dollar kurz vor Mittag zu 0,8715 Franken gehandelt nach 0,8734 am Morgen und 0,8761 noch am Donnerstagmittag. Auch der Euro hat zum Franken seit dem Frühgeschäft nachgegeben und kostet aktuell noch 0,9390. Noch am Morgen ging er zu Kursen von über 94 Rappen um. Derweil notiert der Euro mit 1,0776 Dollar nur wenig verändert.