Das USD/CHF-Paar notiert um die Mittagszeit bei 0,8598 nach 0,8604 am frühen Morgen. Am Vortag zur gleichen Tag wurde das Paar mit 0,8573 allerdings noch klar tiefer gehandelt. Zum Euro hat der Dollar am Morgen weiter zugelegt, das EUR/USD-Paar wurde zu 1,0932 gehandelt nach 1,0940 am Morgen bzw. 1,0962 am Vortag. Der Dollar bewegt sich damit im Vergleich zur Gemeinschaftswährung weiterhin auf einem Zweimonats-Hoch. Das EUR/CHF-Paar hat sich per Saldo derweil kaum verändert und ging zuletzt bei 0,9401 um.