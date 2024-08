Die Bewegungen am Devisenmarkt halten sich am Donnerstagmorgen in engen Grenzen. Anleger warten weiter auf eine Rede des US-Notenbankchefs am Freitag. Jerome Powell wird sich im Rahmen der internationalen Notenbank-Tagung im amerikanischen Jackson Hole zur US-Geldpolitik äussern. Insofern sei insgesamt das Bild an den Finanzmärkten von relativer Ruhe geprägt, heisst es im Handel.