Der Franken hat im Laufe des Tages sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar zugelegt. Am späten Abend notiert der Euro bei 0,9306 Franken nach 0,9343 Franken am Morgen. Der Dollar fiel am Montag auf 0,8860 Franken und damit unter die Marke von 89 Rappen. Am Morgen wurde der Dollar noch für 0,8908 Franken gehandelt.