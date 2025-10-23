Das USD/EUR-Paar wurde am späten Donnerstagabend bei 1,1619 gehandelt, womit der Euro seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigen konnte. Für USD/CHF wurden 0,7951 und damit etwas weniger als um die Mittagszeit bezahlt. Das EUR/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,9239 wenig verändert um.
Kursbewegende Impulse erhoffen sich Anleger am Freitag, wenn die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie die US-Konsumentenpreise veröffentlicht werden. Letztere hätten schon früher publiziert werden sollen, wurden aber wegen des teilweisen Stillstands bei den Behörden nach hinten verschoben.
Das Sitzungsprotokoll, das die Nationalbank (SNB) am Morgen erstmals veröffentlicht hatte, sorgte für keine grösseren Ausschläge.
awp-robot/
(AWP)