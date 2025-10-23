Das USD/EUR-Paar wurde am späten Donnerstagabend bei 1,1619 gehandelt, womit der Euro seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigen konnte. Für USD/CHF wurden 0,7951 und damit etwas weniger als um die Mittagszeit bezahlt. Das EUR/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,9239 wenig verändert um.