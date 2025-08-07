Der Euro wird zu 0,9393 gehandelt und bleibt damit unter der Marke von 0,94 Franken, die er am Nachmittag unterschritten hatte. Das Währungspaar EUR/USD verharrt bei 1,1622 im Vergleich zum Nachmittag ebenfalls praktisch an Ort und Stelle. Am Mittag wurde ein Euro allerdings noch für 1,1678 US-Dollar gewechselt, er hat sich danach also deutlich abgeschwächt.