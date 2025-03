Den Grund für die heutige Euro-Stärke sehen Händler vor allem in den News aus Deutschland. Dort haben sich die CDU, die SPD und die Grünen nach langen Diskussionen auf ein milliardenschweres Investitionsprogramm geeinigt. Dazu kommen die Anzeichen auf eine deutliche Eintrübung der US-Wirtschaft als Folge der erratischen Wirtschafts- und Handelspolitik von Donald Trump. So hat sich die Stimmung der US-Konsumenten im März angesichts wachsender Inflationssorgen unerwartet deutlich eingetrübt, wie am Nachmittag bekannt wurde.