Dem Handel fehlte es an Impulsen, da weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, ist im Markt zu hören. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern halten sich die Anleger vor der Veröffentlichung von Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten am Dienstag zurück. Wegen höherer US-Zölle wird mit einem Anstieg der Inflation gerechnet.