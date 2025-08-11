Am Abend geht das Dollar/Franken-Paar zu 0,8123 nach 0,8128 am Nachmittag und 0,8094 im frühen Handel um. Zum Euro schwächt sich der Dollar auf 1,1612 leicht ab nach 1,1602 im Nachmittagshandel. Im Vergleich zum Morgen zeigt der Dollar sich aber klar fester (1,1643).
Ebenso hat sich das Euro/Franken-Paar am Abend mit Kursen von 0,9433 kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete der Euro noch 0,9424 Franken. Jedoch notiert der Euro inzwischen wieder so hoch, wie seit inzwischen 4 Monaten nicht mehr, also kurz nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump.
Dem Handel fehlte es an Impulsen, da weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, ist im Markt zu hören. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern halten sich die Anleger vor der Veröffentlichung von Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten am Dienstag zurück. Wegen höherer US-Zölle wird mit einem Anstieg der Inflation gerechnet.
Zuletzt hatte sich die Direktorin der US-Notenbank Fed, Michelle Bowman, am Wochenende vor dem Hintergrund schwacher Arbeitsmarktdaten für drei Zinssenkungen in diesem Jahr ausgesprochen. Bei der jüngsten Entscheidung Ende Juli hatte die Fed die Zinsen nicht verändert. Bowman hatte allerdings für eine Senkung gestimmt.
awp-robot/cg
(AWP)