In der vergangenen Woche waren mit den zahleichen Notenbanksitzungen etwa in den USA oder hierzulande die fiskal- und geldpolitischen Entwicklungen die dominierenden Themen an den Märkten. Gleichzeitig gab es an der Zollfront eine Verschnaufpause in dem Sinne, dass US-Präsident Trump nicht im Tagesrhythmus neue Zölle, deren Aufschiebung oder Ausnahmen davon ankündigte, fasst es die Helaba in einem Kommentar zusammen. «Dennoch: Die Zollspirale wurde angestossen und weitere Umdrehungen können nicht ausgeschlossen werden.»