Der Euro notiert dabei weiterhin klar unter 1,10 Dollar. Am Abend stand der Euro bei 1,0939 Dollar nach 1,0942 am späten Freitagnachmittag und 1,0936 am frühen Morgen. Auch zum Franken bewegte sich der Dollar kaum mit einem Kurs von 0,8570 nach 0,8572 Franken wenige Stunden zuvor. Entsprechend gab es auch wenig Dynamik im EUR/CHF-Paar, das zuletzt bei 0,9376 umging nach 0,9383 am Nachmittag.