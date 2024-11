In Deutschland sind die Verbraucherpreise im November derweil weniger stark gestiegen als von Ökonomen erwartet. So ist der für europäische Zwecke erhobene Harmonisierte Konsumentenpreisindex (HVPI) um 2,4 Prozent im Jahresvergleich nach oben geklettert. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Freitag veröffentlicht.