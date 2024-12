Der japanische Yen konnte am Morgen nach jüngsten Kursverlusten wieder etwas zulegen. Die Kursbewegungen hielten sich aber in engen Grenzen. In Japan ist die Inflation im Grossraum Tokio zum Jahresende den zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Dezember legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zu. Im November hatte die Jahresrate bei 2,2 Prozent gelegen und im Oktober bei 1,8 Prozent.