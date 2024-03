Der Dollar notiert am Freitagmorgen bei 0,8989 Franken, bleibt aber weiter knapp unter der Marke von 90 Rappen. Damit hat die US-Währung seit dem SNB-Entscheid um mehr als einen Rappen zugelegt. Etwas weniger stark zog der Euro an, der am Morgen 0,9736 Franken kostete. Das ist etwas weniger als am Vorabend.