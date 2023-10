Auch zum Franken hat sich der Euro am Montag abgeschwächt und wird auch am späten Abend mit 0,9569 Franken klar unter der Schwelle von 0,9600 Franken gehandelt. Am Morgen notierte er mit 0,9606 noch leicht darüber. Der Franken hat aber auch zum Dollar zugelegt: Denn ein Dollar kostet aktuell 0,9059 Franken nach 0,9103 Franken am Morgen.