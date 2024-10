Angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten hat der Franken über Nacht leicht zugelegt. So notiert der Euro am Mittwochmorgen bei 0,9354 Franken und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8457 Franken gehandelt.