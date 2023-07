Der Kurs des Euro ist am Freitag über 1,09 US-Dollar gestiegen. Nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts legte die Gemeinschaftswährung am Nachmittag zeitweise bis auf 1,0931 Dollar zu und wurde zuletzt etwas niedriger bei 1,0927 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,09 Dollar notiert.

07.07.2023 16:50