Die zuletzt gestiegenen Konjunktursorgen haben bereits begonnen, ihre Spuren bei den diversen Stimmungsindikatoren zu hinterlassen. Im Tagesverlauf stehen die Einkaufsmanagerindizes verschiedener Länder auf dem Programm. Japan hat die Werte bereits gemeldet und im Vormittagsverlauf stehen die vorläufigen Indizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone an. In den USA stehen heute keine wichtigen Datenveröffentlichungen im Kalender.