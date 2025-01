Der US-Dollar hat zum Wochenstart gegenüber Euro und Franken etwas an Terrain eingebüsst. So geht der Greenback zum Franken nach seinen Gewinnen der vergangenen Wochen aktuell zu 0,9046 Franken um, nachdem das Paar am Morgen noch bei 0,9098 notiert hatte. Zum Euro gibt der Dollar auf 1,0383 nach, nachdem er am frühen Morgen noch bei 1,0309 notiert hatte.